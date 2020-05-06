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Ekonomi

AB'de perakende satışlar martta sert düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:25:55 -
AB'de perakende satışlar martta sert düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla yüzde 11,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,2 geriledi.

AB'de ise perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 8,2 düştü.

AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 17,4 ile Fransa'da ve yüzde 16,4 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

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