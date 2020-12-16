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Ekonomi AB'de inşaat üretimi ekimde yüzde 0,9 yükseldi
Ekonomi

AB'de inşaat üretimi ekimde yüzde 0,9 yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:30:35 -
AB'de inşaat üretimi ekimde yüzde 0,9 yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un ekim ayına göre ise yüzde 1,4'lük gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 1,8 ile Polonya'da, yüzde 1,7 ile Fransa'da, yüzde 1,6 ile de Almanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5,2 ile Slovakya’da, yüzde 2,2 ile Slovenya'da ve yüzde 1,7 ile de Çekya'da gerçekleşti.

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