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Avrupa AB’de her dört çocuktan biri yoksulluk riski altında
Avrupa

AB’de her dört çocuktan biri yoksulluk riski altında

Yeniakit Publisher
2023-09-28 13:21:00 -
AB’de her dört çocuktan biri yoksulluk riski altında

Avrupa Birliği’nde (AB) her dört çocuktan biri yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. AB üye ülkeleri arasında en yüksek oran Romanya’da, en düşük oransa Slovenya’da.

İSTATİSTİK kurumu Eurostat’ın açıkladığı 2022 verilerine göre, söz konusu tehdit altındaki çocukların oranı bir önceki yıla kıyasla 0.3 puan artarak yüzde 24.7’ye yükseldi. Bu oran, AB üye ülkelerinde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan toplam çocuk sayısının yaklaşık 20 milyon olduğuna işaret ediyor. DW Türkçe’nin haberine göre ülke bazında en yüksek oran yüzde 41.5 ile Romanya’da kaydedilirken yüzde 33.9 ile Bulgaristan ve yüzde 32.2 ile İspanya da AB ortalamasının bir hayli üstünde kaldı. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülke ise yüzde 10.3 ile Slovenya oldu. Bu oran Çekya’da yüzde 13.4, Danimarka’da ise yüzde 13.8 olarak tespit edildi.

FRANSA VE ALMANYA

Almanya da yüzde 24 ile AB ortalamasına yaklaştı. Ancak Almanya, nüfusunun büyüklüğü nedeniyle yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi altındaki Çocuk sayısı bakımından Fransa haricindeki diğer tüm AB ülkelerini geride bıraktı. Almanya’da bu risk altındaki çocuk sayısı 3.5 milyonu bulurken Fransa’da 3.7 milyonu aştı. Bir ülkedeki ortalama gelirin yüzde 60’ı kadar ya da yüzde 60’ının altında geliri bulunan kişiler, yoksulluk tehdidi altında kabul ediliyor. İstatistikçiler, sosyal dışlanma içinse hane halkının yeterli ısınma, tatile çıkma veya otomobil sahibi olma gibi belli ihtiyaçları karşılayacak maddi gücü olmaması koşulunu göz önünde bulunduruyor.

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