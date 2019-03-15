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AB'de enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayınladığı verilere göre Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon yükseldi.

15 Mart 2019 Cuma 16:02
AB'de enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, AB'de ocakta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,6'ya ulaştı. Avro Bölgesinde ise bir önceki ay yüzde 1,4 olan enflasyon, şubatta yüzde 1,5'e çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında şubat ayında en yüksek enflasyon yüzde 4 ile Romanya, yüzde 3,2 ile Macaristan ve yüzde 2,8 ile Letonya’da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,7 ile İrlanda, yüzde 0,8 ile Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) ölçüldü.

Enflasyon oranı şubatta İngiltere'de yüzde 1,8, Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,6 ve İtalya'da yüzde 1,1 olarak belirlendi.

Öte yandan, Avro Bölgesinde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:02
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Romanya
  4. Macaristan
  5. Letonya
  6. İngiltere
  7. Almanya
  8. Fransa
  9. İtalya
  10. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  11. GKRY
  12. Hırvatistan
  13. Yunanistan
  14. Avro Bölgesi
  15. ECB
  16. Avrupa Merkez Bankası

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