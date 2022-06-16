AB’de çocuk ve kadın cinayetleri patladı

GREVIO, yaptığı değerlendirmelere dayanan, çocuk velayeti, teftişi ve aile içi şiddete dair yıllık raporunu yayınladı. Raporda, istismarcılarını terk eden aile içi şiddet mağduru kadınların, sıklıkla çocuklarına zarar verileceği tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekildi. “Avrupa çapında medyada düzenli olarak hem kadın hem de çocuk mağdurlara yönelik cinayet oranı endişe verici” denilen raporda, aile içi şiddete tanık olan çocukların zarara uğradığı ve birinci derecede mağdur olduğu konusunda sözleşmeye taraf devletlere yükümlülüklerini anımsattı. Raporda, Finlandiya, İsveç, Portekiz, Hollanda, Sırbistan ve Avusturya’nın aralarında olduğu Avrupa’daki çok sayıda ülkede aile içi şiddet tanığı ve mağduru çocuklara yönelik kısıtlı destek verildiğine dikkat çekildi.