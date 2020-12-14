  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AB’de bölücü partilere taviz yok
Siyaset

AB’de bölücü partilere taviz yok

Türkiye’deki demokratik düzeni terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP üzerinden değerlendirme küstahlığında bulunan Batı’nın, milli güvenliğini tehdit eden hiçbir siyasi oluşuma izin vermediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:50:00 -
AB’de bölücü partilere taviz yok

Türkiye’deki demokratik düzeni terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP üzerinden değerlendirme küstahlığında bulunan Batı’nın, milli güvenliğini tehdit eden hiçbir siyasi oluşuma izin vermediği ortaya çıktı. Eli kanlı katillerle olan iltisaklarını saklama gereği bile duymayan ve “sırtlarını PKK’ya dayadıklarını” ilan edenleri politik muhatap gören Avrupa ülkelerinin, siyasi partiler mezarlığı haline geldiği belirlendi. Terör HDP’ye yönelik yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonları ‘hukuk dışı’ olarak gören ve siyasal yaptırım girişimlerini dahi ‘anti demokratik’ bir tavır olarak değerlendiren Batılı parlamentolar da, bölücü, yıkıcı, anayasal düzen için tehdit oluşturan ve devletin bölünmez bütünlüğüne saldıran partilerin kurulmasına izin verilmediği gibi engelleyici maddelerin de olduğu bildirildi. HDP’nin kapatılmaması gerektiğini iddia eden Avrupalı parlamenterlerin ülkelerinde, savcılar dahil olmak üzere herhangi bir partinin milletvekilinin ve İçişleri Bakanı’nın parti kapatmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Tek tek kapılarına kilidi vurdular!

İşte Avrupa’da parti kapatma mevzuatları ve kapısına kilit vurulan oluşumlar:

l İspanya: Ayrılıkçı ETA örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Batasuna, ANV ve PCTV isimli siyasi partileri kapattı. İspanya’da parti kapatmak için, partinin faaliyetlerinden zarar gören kişinin ya da hükümet yetkilisi birinin dilekçesi yeterli olabiliyor.

l Almanya: Nazi Partisi, Sozialistische Reichpartei Deutschlands (SPR), Kommunistische Partei Deutschlands (KDP) kapatıldı.

l İtalya: Partito Nazionale Fascista (PNF) isimli parti kapatıldı. Ayrıca faşist manifestolu partilerin kurulması yasaklandı.

l Belçika: Flaman Blok Partisi, etnik bölücülük yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

l Hollanda: Kamu düzenini bozan bütün partilerin kapatılacağını belirten yasal düzenleme mevcut.

l Finlandiya: Siyasi partinin kapatılmasını isteme hakkı İçişleri Bakanı, savcı veya bir parti üyesine ait.

l Estonya: Siyasi Partiler Kanunu’na göre ülke bütünlüğüne aykırı hareket eden partilerin faaliyetleri yasak.

l Polonya: Faşist, nazist, komünist partilerin kurulması yasak.

l Portekiz: Silahlı bir eylemi savunan partiler,  şikayet olmaksızın Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle kapatılıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de "S-400 ve F-35" konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!
Dünya

ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk..
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay