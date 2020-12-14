AB’de bölücü partilere taviz yok

Türkiye’deki demokratik düzeni terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP üzerinden değerlendirme küstahlığında bulunan Batı’nın, milli güvenliğini tehdit eden hiçbir siyasi oluşuma izin vermediği ortaya çıktı. Eli kanlı katillerle olan iltisaklarını saklama gereği bile duymayan ve “sırtlarını PKK’ya dayadıklarını” ilan edenleri politik muhatap gören Avrupa ülkelerinin, siyasi partiler mezarlığı haline geldiği belirlendi. Terör HDP’ye yönelik yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonları ‘hukuk dışı’ olarak gören ve siyasal yaptırım girişimlerini dahi ‘anti demokratik’ bir tavır olarak değerlendiren Batılı parlamentolar da, bölücü, yıkıcı, anayasal düzen için tehdit oluşturan ve devletin bölünmez bütünlüğüne saldıran partilerin kurulmasına izin verilmediği gibi engelleyici maddelerin de olduğu bildirildi. HDP’nin kapatılmaması gerektiğini iddia eden Avrupalı parlamenterlerin ülkelerinde, savcılar dahil olmak üzere herhangi bir partinin milletvekilinin ve İçişleri Bakanı’nın parti kapatmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Tek tek kapılarına kilidi vurdular!

İşte Avrupa’da parti kapatma mevzuatları ve kapısına kilit vurulan oluşumlar:

l İspanya: Ayrılıkçı ETA örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Batasuna, ANV ve PCTV isimli siyasi partileri kapattı. İspanya’da parti kapatmak için, partinin faaliyetlerinden zarar gören kişinin ya da hükümet yetkilisi birinin dilekçesi yeterli olabiliyor.

l Almanya: Nazi Partisi, Sozialistische Reichpartei Deutschlands (SPR), Kommunistische Partei Deutschlands (KDP) kapatıldı.

l İtalya: Partito Nazionale Fascista (PNF) isimli parti kapatıldı. Ayrıca faşist manifestolu partilerin kurulması yasaklandı.

l Belçika: Flaman Blok Partisi, etnik bölücülük yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

l Hollanda: Kamu düzenini bozan bütün partilerin kapatılacağını belirten yasal düzenleme mevcut.

l Finlandiya: Siyasi partinin kapatılmasını isteme hakkı İçişleri Bakanı, savcı veya bir parti üyesine ait.

l Estonya: Siyasi Partiler Kanunu’na göre ülke bütünlüğüne aykırı hareket eden partilerin faaliyetleri yasak.

l Polonya: Faşist, nazist, komünist partilerin kurulması yasak.

l Portekiz: Silahlı bir eylemi savunan partiler, şikayet olmaksızın Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle kapatılıyor.