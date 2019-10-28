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Dünya

ABD'den Yunanistan'a dikkat çeken sevkiyat!

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, bu sene Yunanistan'ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek olan 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' kapsamında Yunanistan’a ek helikopter ve asker takviyesi yapıldığını söyledi.

2019-10-28 07:41:00 - 2019-10-28 07:43:07
ABD'den Yunanistan'a dikkat çeken sevkiyat!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sene 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

ABD bu tatbikat kapsamında Yunanistan'a çok sayıda helikopter ve asker takviyesi yaptı.

1700 asker ve 4 helikopter modeli

ABD tatbikat kapsamında, 1700 asker, 50 adet UH-60 ve UH-60 Black Hawk helikopter, 10 adet CH-47 Chinook, 20 adet AH-64 Apache helikopter ve iki binden fazla tekerlekli araç takviyesi gerçekleştirdi. Takviyeler Volos şehrindeki Stefanovikio Hava Üssü'ne sevk edildi.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından sevkiyat anlarına dair bir video yayınlandı.

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