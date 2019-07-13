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ABD'den Yunanistan'a 600 milyon dolarlık helikopter satışı!

ABD yönetiminin, Yunanistan'a toplam 600 milyon dolar değerinde MH-60R helikopterlerinin ve ekipmanlarının satışına onay verdiği bildirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:34
ABD'den Yunanistan'a 600 milyon dolarlık helikopter satışı!

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopterinin ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu satışla Yunanistan'ın NATO hedeflerine daha üst düzeyde katkı sağlayabileceği, bununla birlikte bölgedeki dengelere herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, satışa konu olan helikopter ve ekipmanlarının Lockheed Martin firması tarafından üretileceği kaydedildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içinde satışa herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, Yunanistan'a teklif mektubunu sunmasıyla satış görüşmeleri başlamış olacak.

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:34
  1. Yunanistan
  2. ABD
  3. MH-60R çok amaçlı helikopter
  4. Lockheed Martin

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