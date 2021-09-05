ABD’den YPG’ye Türkiye direktifi

Memet Aydın

Afganistan’dan çekilen, Suriye ve Irak’ta da askerini azaltıp, bölgedeki örgütler vasıtasıyla iş görüten Amerika’nın terör örgütü PKK/YPG’ye Türkiye konusunda net bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta üst düzey bir askeri heyeti Suriye’nin Kamışlı kentine gönderip Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çakma adını kullanan YPG’li militanlarla görüşen Amerika, örgütten bölgedeki saldırgan tutumunu bırakmasını isterken, PKK ile de arasınamesajfe koymasını istedi.

IKBY’deki Barzani’ye yakın BasNews’e konuşan konuya hakim bir kaynak, ABD’li askeri heyetin Rojava’daki (Suriye’nin kuzeyi) gelişmeleri YPG’nin sözde yetkilileriyle değerlendiren bir toplantı yaptığını söyledi.

Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan habere göre Amerikan askeri heyeti, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yeni askeri bir operasyon düzenlemeyeceğini, buna karşılık, “PKK yönetim ve kadrosunun bölgeden çıkması şartı”nı öne sürdüğünü YPG’li terörist başlarına aktardı. ABD’li yetkililerin Türkiye’nin bu şartının yerine gelmemesi halinde Türk askerinin saldıracağı uyarısı yaptığı da belirtildi.

Örgütün sözde üst düzey yetkilileriyle görüşen ABD askeri heyetinin ayrıca “ABD öncülüğündeki koalisyon, DEAŞ ile mücadelede SDG’yi destekleyecektir. Ancak, Türkiye ile SDG arasındaki çatışmalarda koalisyon kesinlikle taraf olmayacak” şeklinde net bir mesaj verdiği öğrenildi.

Haberin devamında Türkiye’nin son dönemde hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde operasyonlar yaptığı belirtildi. PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde SİHA’larla yapılan saldırılarda PKK’nın üst düzey yetkililerinin öldüğünü belirtildi.

