ABD'den YPG eliyle DAEŞ tuzağı! Türkiye'ye sızabilirler

ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK'nın serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti bilinmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ ile yaptığı anlaşma sonucu 300'e yakın örgüt mensubunu serbest bıraktı. Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmezken, iki örgütün anlaşması Türkiye topraklarına sızma tehlikesini ortaya çıkardı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ ile yaptığı anlaşma çerçevesinde serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

YPG/PKK'nın işgalindeki Bagoz, Şeddadi ve Hol'deki güvenilir kaynaklardan alIınan bilgiye göre, terör örgütü, DEAŞ'la yaptığı anlaşma çerçevesince önceki gün 300'e yakın örgüt mensubunu salıverdi.

Nereye gittikleri belli değil

YPG/PKK'nın serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Bagoz, Şeddadi ve Hol'e götürüldü. Ancak daha sonrasında nereye gittikleri konusunda net bilgi bulunmuyor. 1 Mart'ta iki terör örgütünün vardığı anlaşmaya ulaşılmıştı. YPG/PKK, isteyen teröristlere kendi kontrolünde olmayan yerlere çıkış güvencesi vererek, Türkiye güzergahını açmıştı.

Türkiye'ye sızma tehlikesi

İki terör örgütünün anlaşması, DEAŞ'lıların Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine ve oradan Türkiye topraklarına sızma tehlikesini ortaya çıkarmıştı.

YPG/PKK, Ekim 2017'de, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle ABD'nin bilgisi dahilinde anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümünü Türkiye'ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. İlk olarak AA tarafından duyurulan pazarlık ve anlaşmaların, teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye'ye sızdırılmasını da içerdiği, uluslararası basına konu olmuştu.

Trump: DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü aldık

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta DEAŞ'ın elindeki toprakların "yüzde 100'ünü" aldıklarını duyurmuştu.

Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki bölgede

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi. Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.