  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
Ekonomi

ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:24:57 -
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 26 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de "S-400 ve F-35" konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!
Dünya

ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk..
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay