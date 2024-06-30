ABD’den yine şeytanlık! Gazze için yapmadığını Kızıldeniz için yapıyor

ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarını durdurma çabalarını görüşmek üzere Umman ve Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Lenderking’in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Husilerin son dönemde BM, diplomatik ve uluslararası STK personeline yönelik gözaltıları ve Husilerin Kızıldeniz ve çevresindeki su yollarında pervasızca gerçekleştirdikleri saldırıların bir an önce sona erdirilmesini güvence altına alma çabaları konusunda ortaklarıyla görüşmelere devam etmek üzere bu hafta Suudi Arabistan ve Umman'a gidiyor. Husi gözaltıları ve saldırıları Yemen'deki çatışmaya kalıcı bir çözüm bulunması yönünde kaydedilen ilerlemeyi tehdit etmekte ve Yemenlilere ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasını engellemektedir” denildi.

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