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ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

Kıbrıs Rum Kesimi boru hattı projesinin hızlandırılması adına harekete geçti. Avrupa Birliği ise projeye yeşil ışık yaktı. 2 bin 200 kilometrelik boru hattı projesinde İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail bulunuyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:19
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Amerikan enerji şirketi Exxonmobil’in Doğu Akdeniz’de son 2 yılın dünya üzerindeki en büyük üçüncü doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı.

Rumlar harekete geçti

Bu kararın ardıdan harekete geçen Kıbrıs Rum Kesimi, daha önce anlaşıldığı üzere boru hattı projesinin hızlandırılması adına harekete geçti. Avrupa Birliği'nin projeye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

4 milyar dolarlık proje

2 bin 200 kilometre olması beklenen boru hattı Girit üzerinden önce Yunanistan'a oradan da İtalya'nın Otranto limanına ulaşıyor. Maliyeti 4 milyar doları bulacak olan  projenin inşası için İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail anlaşma imzalamıştı.

Çevreciler karşı çıkıyor

AB'nin fizibilite çalışması için  100 milyon euro ödenek ayırdığı hat için şimdilik tek engel Akdeniz ve Otranto'nun doğal habitatının bozulacağını söyleyen çevrecilerin direnişi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:19
  1. EKONOMİ
  2. Güney Kıbrıs Rum kesimi
  3. Exxonmobil
  4. Doğu Akdeniz
  5. Kıbrıs Rum Kesimi
  6. doğal gaz

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