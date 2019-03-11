ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Amerikan enerji şirketi Exxonmobil’in Doğu Akdeniz’de son 2 yılın dünya üzerindeki en büyük üçüncü doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı.

Rumlar harekete geçti

Bu kararın ardıdan harekete geçen Kıbrıs Rum Kesimi, daha önce anlaşıldığı üzere boru hattı projesinin hızlandırılması adına harekete geçti. Avrupa Birliği'nin projeye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

4 milyar dolarlık proje

2 bin 200 kilometre olması beklenen boru hattı Girit üzerinden önce Yunanistan'a oradan da İtalya'nın Otranto limanına ulaşıyor. Maliyeti 4 milyar doları bulacak olan projenin inşası için İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail anlaşma imzalamıştı.

Çevreciler karşı çıkıyor

AB'nin fizibilite çalışması için 100 milyon euro ödenek ayırdığı hat için şimdilik tek engel Akdeniz ve Otranto'nun doğal habitatının bozulacağını söyleyen çevrecilerin direnişi.