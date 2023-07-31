ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD, Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle dört üst düzey Sırp yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, aralarında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic’in de bulunduğu dört Sırp yetkiliye anayasaya aykırı eylemler ve Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığı aktarıldı.

"Barış ortamını tehlikeye atıyor"

OFAC, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) uygulanmamasına ilişkin yasanın RS Meclisinde onaylanmasından Cvijanovic’in yanı sıra RS Başbakanı Radovan Viskovic, RS Meclis Başkanı Nenad Stevandic ve RS Adalet Bakanı Milos Bukejlovic’in sorumlu olduğu ifade edildi. Dayton Barış Anlaşması’nın söz konusu yasa ile baltalandığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu tür eylemler Bosna Hersek’in istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve Dayton Barış Anlaşması ile tesis edilen barış ortamını tehlikeye atıyor” denildi.