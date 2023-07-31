  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den yeni yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yeni yaptırım kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 22:49:00 -
ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic’in de yer aldığı dört üst düzey Sırp yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD, Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle dört üst düzey Sırp yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, aralarında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic’in de bulunduğu dört Sırp yetkiliye anayasaya aykırı eylemler ve Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığı aktarıldı.

"Barış ortamını tehlikeye atıyor"

OFAC, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) uygulanmamasına ilişkin yasanın RS Meclisinde onaylanmasından Cvijanovic’in yanı sıra RS Başbakanı Radovan Viskovic, RS Meclis Başkanı Nenad Stevandic ve RS Adalet Bakanı Milos Bukejlovic’in sorumlu olduğu ifade edildi. Dayton Barış Anlaşması’nın söz konusu yasa ile baltalandığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu tür eylemler Bosna Hersek’in istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve Dayton Barış Anlaşması ile tesis edilen barış ortamını tehlikeye atıyor” denildi.

Rusya'dan bir ilk daha, tarihe geçti: 2 büyük şirkete yaptırım duyurusu! Milyonlarca dolar, el konuldu
Rusya'dan bir ilk daha, tarihe geçti: 2 büyük şirkete yaptırım duyurusu! Milyonlarca dolar, el konuldu

Dünya

Rusya'dan bir ilk daha, tarihe geçti: 2 büyük şirkete yaptırım duyurusu! Milyonlarca dolar, el konuldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avustralya, Rusya’ya yaptırım kararını belirledi! Böyle duyurdular: Onlarca Rus kuruluş ve kişiye...
Avustralya, Rusya’ya yaptırım kararını belirledi! Böyle duyurdular: Onlarca Rus kuruluş ve kişiye...

Dünya

Avustralya, Rusya’ya yaptırım kararını belirledi! Böyle duyurdular: Onlarca Rus kuruluş ve kişiye...

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama
Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Dünya

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23