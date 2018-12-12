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ABD'den yeni skandal! Firari FETÖ'cüye önemli görev

İstanbul’daki FETÖ soruşturmasının firari sanıklarından olan eski emniyet amiri Serhat Soydan, ABD’nin en büyük havalimanlarından 'John F. Kennedy Havalimanı'na özel güvenlik amiri yapıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
ABD'den yeni skandal! Firari FETÖ'cüye önemli görev

İstanbul’da yürütülen FETÖ soruşturmasının sanığı eski emniyet amiri Serhat Soydan’ın Amerikan Havalimanı İşletmecileri Derneği’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre 2018’de John F. Kennedy Havalimanı’nda üst düzey olarak işe başladığı tespit edildi. Soydan’ın sosyal medya sayfasında da New York’ta çalıştığı ve güvenlik soruşturma konularında uzman olduğu bilgisi yer alıyor. Bingöl’de görev yaptığı sırada 2009’da istifa eden Soydan THY’ye güvenlik amiri olarak işe başladı. Soydan’ın FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkınca işine son verilerek soruşturma başlatıldı. 
 
Soydan’ın FETÖ firarisi Emre Uslu’nun 2001’de ABD’ye eğitime giderken kefili olduğu belirlenirken 2016’da içinde İstanbul’dan ABD’ye kaçırmak istediği dijital malzemeler bulunan 50 koliye Ambarlı Limanı gümrüğünde el konuldu. Hard diskler, flaş bellekler, hafıza kartları, el kameraları ve çok sayıda dijital malzemenin bulunduğu 50 koli ele geçirildi. Soydan soruşturma sürerken 2016’da ABD’ye firar etti.

Örgüt mü yerleştirdi?

Ulusal güvenlik konusunda kılı kırk yaran ABD’nin en kritik havalimanının güvenliğini ‘göçmen’ statüsündeki firari bir FETÖ’cüye emanet etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Soydan’ın havalimanında işe FETÖ tarafından yerleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. 

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
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  • ihsanihsan21 dk önce
    fetö abd nin kurduğu örgüt sahip çıkıyorkalleş
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