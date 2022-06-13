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Ekonomi ABD'den yeni rekor! Yeniden zirveye ulaştı
Ekonomi

ABD'den yeni rekor! Yeniden zirveye ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 22:40:00 - 2022-06-13 22:41:53
ABD'den yeni rekor! Yeniden zirveye ulaştı

New York Fed, mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan artışla yüzde 6,6'ya çıktı. Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Harcamalara ilişkin beklenti rekor tazeledi

Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 6,6 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından nisanda yüzde 6,3'e gerilemişti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3,9 seviyesinde seyretti.

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde yüzde 8'den yüzde 9'a yükselerek rekor tazeledi.

Geçen ay gösterdiği yavaşlamanın ardından benzin fiyatlarında beklenen artış yüzde 5,5'e yükselirken, gıda fiyatları, sağlık hizmetleri ve kiralarda beklenen artış ise sırasıyla yüzde 9,3, yüzde 9,4 ve yüzde 10,2'ye geriledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Ülkede yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin güçlenmesine neden olmuştu.

 

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