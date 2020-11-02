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Dünya ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan adımların sancısını Ortadoğu ülkelerinin çekeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:06:00 - 2020-11-02 00:07:17
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Savunma Bakanı Mark Esper'in imzasıyla dağıtıma çıkan belgeye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Çin ve Rusya'ya karşı yeni organizasyonel planlaması yaptığını açıkladı.

Esper'in imzaladığı belgeye göre özellikle Batı Afrika'da bulunan birçok ülkedeki ABD askeri ataşelerinin geri çağrılmasına karar verildiği söylendi.

Aynı belgede İngiltere, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'daki Amerikan askeri ataşelerinin general ya da amiral rütbesinden albay seviyesine indirilmesinin uygun olacağı vurgulandı.

Çin ve Rusya ile rekabet için yapıldı

Konuyla ilgili olarak WSJ'ye açıklama yapan Pentagon, Çin ve Rusya'nın doğrudan adını zikretmeden söz konusu organizasyonel düzenlemeyi, "Ulusal Savunma Strateji Belgesi'ne uygun olarak tüm kaynaklarımızı ve askerlerimizi değerlendiriyoruz, böylelikle küresel iş birliklerimizi ve kapasitemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz." sözleriyle savundu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir savunma yetkilisi, gazeteye, "Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek, bunun faturasını onlar ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Pentagon'un hangi ülkelerdeki askeri ataşelerle ilgili düzenleme yapacağı konusunda "RAND Corporation" adlı araştırma merkezinden danışmanlık aldığı da belirtildi.

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