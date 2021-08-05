ABD'den yeni ‘hayalet' ordu! Rusya ve Çin’e karşı kullanacak

Popular Mechanics yazarı Kyle Mizokami, halihazırda ABD ordusunun 3 tip otomatik savaş birimi üzerinde çalıştığını kaydetti. Gazeteci, bu birimlerin boyut, teknik donatım ve yerine getirilecek görevlere göre farklılık göstereceğini ifade etti.

Bu alanın çok önemli olduğunu, Rusya ve Çin’in de benzer insansız araçlar üzerinde çalıştığı belirtilen yazıda, orduya gerekli sayıda savaş robotu sağlayacak olan ilk ülkenin önemli bir avantaj elde edeceği kaydedildi.

Yazıda ayrıca Tümgeneral Ross Coffman’ın sözlerine yer veriliyor. Yeni çalışmaları İkinci Dünya Savaşı dönemindeki General Patton’ın ‘Hayalet Ordu’su ile karşılaştıran Coffman, “Karanlıkta bu araçların yaklaştığını duyuyor ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsan korku giderek artıyor” diye kaydetti.

‘Hayalet Ordu’, ABD Ordusu'nun İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Ordusu'nu aktif olarak yanıltmak için kullandığı gizli bir birlikti. Bu birliğin askerleri, düşmanı yanıltmak için sahte tanklar, kamyonlar ve radyo programlarını kullanıyordu.

Birlikle ilgili bilgi sıkı gizlilik içinde tutuluyordu. Bilgi ancak 1996 yılında açıklanmıştı.