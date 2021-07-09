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Dünya ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 18:34:00 -
ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine aldı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları veya dahil olma riskleri nedeniyle 34 kuruluşun kara listeye alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarıldı.

Kara listeye alınan 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği belirtilen açıklamada, 8 şirketin ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi.

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