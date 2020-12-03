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Dünya ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütüne bağlı, kimyasal silah araştırmalarında yer alan bir kuruluş ve direktörünü yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:27:00 -
ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütüne (SPND) bağlı, kimyasal silah araştırmalarında yer alan bir kuruluş ve direktörünü yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Shahid Meisami Grubu ve grubun başında yer alan Mehran Babri'ye yaptırım uygulanacağı belirtildi. Söz konusu kuruluşun SPND'ye bağlı olduğu ve ülkenin kimyasal silah araştırmalarında yer aldığı aktarıldı. SPND'nin 2014'te İran rejiminin kitle imha silahlarının yaygınlaştırılmasıyla bağlantılı olarak yaptırım listesine alındığı hatırlatıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuyla ilgili değerlendirmesinde, İran’ın kitle imha silahları geliştirmesinin komşularını ve küresel güvenliği tehdit ettiğini ifade ederek ABD'nin İran rejiminin kimyasal silah geliştirme çabalarına karşı koymaya devam edeceğini söyledi.

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