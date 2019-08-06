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ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme! Bunu yaparlarsa...

ABD Vize Muafiyet Programı'nda yeni düzenlemeye gitti. Buna göre programdan faydalanan 38 ülkenin vatandaşları, Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş olmaları halinde ülkeye girişlerde artık vize almak zorunda kalacak.

06 Ağustos 2019 Salı 14:06
ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme! Bunu yaparlarsa...

ABD, vize muafiyeti uyguladığı 38 ülkenin vatandaşlarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD Vize Muafiyet Programı'ndan (VWP) yararlanan 38 ülkenin vatandaşlarının, yeni düzenlemeler çerçevesinde 1 Mart 2011 ve sonrasında Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş veya buralarda bulunmuş olmaları halinde ABD'ye girişlerde vize almaları gerekeceği belirtildi.

Açıklamada, "İran, Irak, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e 1 Mart 2011'de ya da sonrasında seyahat eden veya orada bulunan VWP (vatandaşlarına vize muafiyeti tanınan) ülkelerinin vatandaşları artık program kapsamında ABD'ye seyahat edemeyecek ya da kabul edilmeyecek." ifadeleri

VWP çerçevesinde 38 ülkenin vatandaşlarına, ABD'ye 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanınıyor.

Söz konusu 38 ülke şöyle sıralanıyor:

"Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brunei, Şili, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve İngiltere."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:06
  1. ABD
  2. vize muafiyeti

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