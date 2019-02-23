ABD'den Venezuelalı komutana iğrenç tehdit: Ya Maduro ya ailen!

ABD, Venezuela’da Bolivarcı hükümete bağlılığını açıklayan silahlı kuvvetler mensuplarını aileleriyle tehdit etmeye başladı.

ABD’nin Venezuela’daki darbe girişimine yön verenlerden Florida Senatörü Marco Rubio, Twitter hesabından Venezuela Başkanlık Muhafızı Komutanı Ivan Hernandez’i tehdit etti.

"Ya Maduro ya ailen"

Rubio yaptığı paylaşımda “Ivan Hernandez Venezuela’da önümüzdeki birkaç gün içinde atacağın adımları çok dikkatli düşünmelisin. Çünkü bu adımlar hayatının geri kalanını nasıl geçireceğini belirleyecek. Gerçekten Maduro’ya mı daha yakın olmak istiyorsun yoksa kendi ailene mi?” ifadesini kullandı.

Paylaşıma yapılan yorumlarda "haydutluk", "savaş suçu" tepkisi gösterilirken, birçok kullanıcı Rubio'nun paylaşımını “zarar verme tehdidi” olarak Twitter'a şikayet etti.

İşte Rubio'nun küstah paylaşımı: