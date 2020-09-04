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Aktüel ABD'den Venezuelalı 4 siyasetçiye yaptırım
Aktüel

ABD'den Venezuelalı 4 siyasetçiye yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:55:55 -
ABD'den Venezuelalı 4 siyasetçiye yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla bilinen 4 siyasetçiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, yaptırımların Venezuelalı milletvekiller David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre ve Jose Luis Gutierrez Parra'yı hedef aldığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin Maduro'nun Ulusal Meclisi manipüle etme çabalarına destek verdiğini ileri süren Pompeo, "Bu bireyler, ayrıca Ulusal Seçim Konseyini yeniden yapılandırmaya çalışmak suretiyle Venezuela halkını özgür ve adil seçimlerden uzaklaştırarak demokratik kurumları yok etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Pompeo, Maduro'yu kendisine bağlı yetkililerle Venezuela halkının demokratik kurumlara ulaşmasını engellemekle ve Ulusal Seçim Konseyine yeni bir kukla atamaya çalışmakla suçladı.

Ulusal Seçim Konseyi için "ülkenin tek meşru ve demokratik kuruluşu" tanımını yapan Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eylemler, Maduro ve yandaşlarının tam diktatörlüğe doğru çizdikleri rotada gitmeye istekli oldukları ve gittikleri çaresiz yolu gösteriyor. ABD, Hazine Bakanlığı tarafından alınan bu karar ile Venezuela'yı demokratik geleceğinden koparmak isteyen herkesin hesap vermesini teşvik etme kararlığını teyit etmektedir. Demokratik bir Venezuela'yı yeniden kurma çabalarında geçici başkan Juan Guaido'nun yanındayız."


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