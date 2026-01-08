ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

HASTALARI ÖLÜME MAHKUM ETTİLER İnsan hakları ve demokrasi maskesi altına saklanarak sömürgeci emellerini gerçekleştirmeye çalışan emperyalist ABD, Venezuela’ya yönelik alçakça bir terör saldırısı daha gerçekleştirdi. Savaş suçlarına bir yenisini ekleyen katil devlet, hemodiyaliz ve periton diyalizi gören binlerce mazlum için hayati önem taşıyan nefroloji programına ait malzemelerin depolandığı merkezi yerle bir etti.

9 BİN CAN PAZARDA! Hain saldırı sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, en az 9.000 böbrek hastasının tedavi imkânı elinden alındı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, şifa bekleyen hastalar için ayrılan tıbbi malzemelerin küle döndüğü açıkça görülüyor. "Özgürlük getireceğiz" yalanıyla gittikleri her yere yıkım götürenlerin gerçek "uzmanlığı", masumların ilacını ve nefesini kesmekten öteye gitmiyor.

İŞTE BATI’NIN "DELTA FORCE" UZMANLIĞI! Sözde gelişmiş teknolojilerini mazlumları katletmek ve hastaneleri, depoları vurmak için kullanan Batı’nın bu kirli oyunu bir kez daha deşifre oldu. Tıbbi malzemeleri hedef alacak kadar alçalan bu zihniyet, insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmaya devam ediyor. Dünya bu vahşete sessiz kalsa da, emperyalizmin bu kanlı eli elbet bir gün kırılacaktır!