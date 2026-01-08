  • İSTANBUL
Gündem ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar
Gündem

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

Dünyanın neresinde bir kan, gözyaşı ve zulüm varsa altından çıkan ABD, bu kez kirli yüzünü Venezuela’da tekrar gösterdi. Masum halka ve hastalara karşı savaş açan "Delta Force" artığı katil sürüsü, tıbbi malzeme dağıtım merkezini bombalayarak binlerce böbrek hastasını ölüme terk etti!

HASTALARI ÖLÜME MAHKUM ETTİLER İnsan hakları ve demokrasi maskesi altına saklanarak sömürgeci emellerini gerçekleştirmeye çalışan emperyalist ABD, Venezuela’ya yönelik alçakça bir terör saldırısı daha gerçekleştirdi. Savaş suçlarına bir yenisini ekleyen katil devlet, hemodiyaliz ve periton diyalizi gören binlerce mazlum için hayati önem taşıyan nefroloji programına ait malzemelerin depolandığı merkezi yerle bir etti.

9 BİN CAN PAZARDA! Hain saldırı sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, en az 9.000 böbrek hastasının tedavi imkânı elinden alındı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, şifa bekleyen hastalar için ayrılan tıbbi malzemelerin küle döndüğü açıkça görülüyor. "Özgürlük getireceğiz" yalanıyla gittikleri her yere yıkım götürenlerin gerçek "uzmanlığı", masumların ilacını ve nefesini kesmekten öteye gitmiyor.

İŞTE BATI’NIN "DELTA FORCE" UZMANLIĞI! Sözde gelişmiş teknolojilerini mazlumları katletmek ve hastaneleri, depoları vurmak için kullanan Batı’nın bu kirli oyunu bir kez daha deşifre oldu. Tıbbi malzemeleri hedef alacak kadar alçalan bu zihniyet, insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmaya devam ediyor. Dünya bu vahşete sessiz kalsa da, emperyalizmin bu kanlı eli elbet bir gün kırılacaktır!

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler
Dünya

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Maduro haydutluğuyla dünyanın gündemindeki ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘görevden alınma’ korkusu sardı. Trump, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seç..
Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı
Gündem

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Milli irade düşmanı FETÖ’cülerin sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu alçak iftiralara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adeta "balıklama" da..
Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Gündem

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Ge..
