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ABD'den Venezuela ordusuna 'Juan Guaido' şantajı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusuna, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf  olabilecekleri teklifinde bulundu

07 Şubat 2019 Perşembe 01:31
ABD'den Venezuela ordusuna 'Juan Guaido' şantajı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından, ''ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet  Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri  yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi  tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!" ifadesini kullandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido,  muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD  olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya,  Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler  üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve  bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 01:31
  1. Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido
  2. ABD
  3. Venezuela

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