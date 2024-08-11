  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mossad’a karşı Türkiye! İsrail'in sinsi planı ortaya çıktı

Sözde oyuncu haddini aştı! Laikçi Merve Boluğur'dan erkeklere skandal sözler

Dünya kamuoyunu meşgul etmişti! MiT yapar Biden bakar…

İmamoğlu'nun Paris'teki gizli ajandası ortaya çıktı! Hayırlı işler, bol güneşler Eko

Fahrettin Altun öyle bir mesaj attı ki ekşicilerin yüzü ekşidi! Deliye döndüler

Instagram dize geldi! Sırada o 1 milyar kullanıcı uygulama var

Maduro’dan sevgi seli! Bakın Türk heyetini nasıl karşıladı

İşadamı Murat Ülker yazdı! Piyasayı altüst etmeye var mısınız?

Küresel güçlerden, skandal ötesi "Türkiye" planı! Vay namussuzlar vay

Yeni Akit’i protestoya gelen provokatörden yüz kızartıcı itiraf! Eyüp Aksu’dan tacizci taksicilere kalkan
Dünya ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya duyulmamış teklif! İşte Maduro'nun cevabı
Dünya

ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya duyulmamış teklif! İşte Maduro'nun cevabı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 23:51:00 -
ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya duyulmamış teklif! İşte Maduro'nun cevabı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

"VENEZUELA'YA İADE ETMEME GARANTİSİ"

Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin "gelecekte ülkenin adli makamlarınca yargılanmaları durumunda, Venezuela'ya iade etmeme garantisi" de verildiğini ifade etti.

Haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", 28 Temmuz'daki seçimlerde kendilerinin açık farkla kazandığını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.

ABD'Lİ ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ, İDDİAYI DOĞRULAMADI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, McClatchy gazetesine açıklamalarda bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Maduro'ya herhangi bir teklifte bulunmadığını ancak, "ülkeyi bulunduğu durumdan çıkarmak adına" ABD'nin her türlü olasılığı konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, Maduro'ya "seçimin gerçek sonuçlarını" tanıması konusunda baskı yapmak için bir dizi seçenek üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Sorumluluk, seçim sonuçlarını netleştirmeleri için Maduro ve Venezuela yetkililerindedir." dedi.

Maduro'ya, "Edmundo Gonzalez'in kazandığı 28 Temmuz seçim sonuçlarını tanıması" çağrısında bulunduklarını vurgulayan yetkili, "Bu seçim çıkmazına bir çözüm bulmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Maduro'dan Elon Musk'a: Seninle hesaplaşacağız
Maduro'dan Elon Musk'a: Seninle hesaplaşacağız

Gündem

Maduro'dan Elon Musk'a: Seninle hesaplaşacağız

Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!
Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!

Dünya

Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması

Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması

Maduro o başkanlarla görüşecek
Maduro o başkanlarla görüşecek

Dünya

Maduro o başkanlarla görüşecek

Maduro’dan sevgi seli! Bakın Türk heyetini nasıl karşıladı
Maduro’dan sevgi seli! Bakın Türk heyetini nasıl karşıladı

Dünya

Maduro’dan sevgi seli! Bakın Türk heyetini nasıl karşıladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23