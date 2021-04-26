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Teknoloji ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar
Teknoloji

ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin yakın zamanda Filipinler'e ihraç edilmek üzere T129'ların üretimine başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:59:00 -
ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar

ABD'nin izin vermesi sonrası Türkiye'nin Filipinler'e T129 ATAK helikopteri ihraç edeceği belirtildi.

CNN Türk’te yayınlanan “Ne oluyor” programına konuk olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kotil, ATAK helikopterinin seri üretiminin sürdüğüne vurgu yaparken, helikopterin ihracına ilişkin ise önemli ifadeler kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Filipinler'e ATAK ihracatı için ABD'den izin çıktığını belirterek, önümüzdeki aylarda Filipinler'e ihraç edilmek üzere T129'ların üretilmesine başlayacaklarını söyledi. Kotil, Pakistan'a ihracat için ise ABD'den henüz izin çıkmadığını dile getirdi.

T129 Atak helikopterinde motor olarak Rolls–Royce ve Honeywell ortaklığıyla geliştirilen, 2 adet 1014 kW gücünde, LHTEC-CTS800-400A kullanılıyordu. Birleşik Krallık merkezli Rolls–Royce ve ABD merkezli Honeywell ortaklığıyla geliştirilen motorun ihracat için tedarikinde sorun yaşandığı bir süredir ifade ediliyordu.

2020 yılında Filipinler'in, yaşanan izin sorunu sebebiyle ATAK satın almaktan vazgeçtiği bildirilmişti.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Ahmet

Hadi artık şu ihracat engeline takilmamak için kendi helikopter motorumuzu halledelim.
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