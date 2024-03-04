ABD'den üst düzey rezalet! PKK'yı ziyaret ettiler!

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu ve Türkiye'nin itirazlarına rağmen Washington'ın desteğini alan Suriye Demokratik Güçleri'ni yine ABD'den üst isimler ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün yazılı bir açıklama yaparak CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'nın bölgede bazı temaslarda bulunduğu duyuruldu. Açıklamada Kurilla'nın omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret ettiği ve incelemelerde bulunduğu açıklandı.

Türkiye'nin itirazlarına rağmen ABD'nin desteğini kesmediği Suriye Demokratik Güçleri ile görüşen ve SDG'nin "üslerini" ziyaret eden Kurilla'nın ziyareti hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada “CENTCOM Komutanı Orgeneral Kurilla, bölgedeki, güvenlik ve insani durumu yerinde incelemek, ABD askerleri güvenlik ortaklarıyla görüşmek üzere 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında CENTCOM bölgesindeki Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail'i ziyaret etti” ifadesi lkullanıldı.

Kurilla'nın SDG'nin yetkilileri ile bir araya geldiği belirtilirken görüşmede nelerin konuşulduğu ise açıklanmadı.

Kurilla ise, "Bu, CENTCOM bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri, güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonla veya video telekonferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı. CENTCOM bölgesinde zor zamanlar yaşıyoruz ve bu zorlukları aşmak için görevlilerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yetkinliğine ve ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne güveniyoruz" dedi.

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