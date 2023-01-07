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Dünya ABD'den Ukrayna'ya rekor askeri yardım! Rusya'ya karşı her şeyi yapmalıyız
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya rekor askeri yardım! Rusya'ya karşı her şeyi yapmalıyız

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 07:20:00 -
ABD'den Ukrayna'ya rekor askeri yardım! Rusya'ya karşı her şeyi yapmalıyız

ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük yeni askeri yardım paketinin yapılacağı açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yardımı açıklarken, "Savaş kritik bir noktada ve Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diyerek, Pentagon tarafından daha sonra detaylandırılacak olan yardımın Bradley piyade savaş araçlarını, MRAP'leri ve diğer personel taşıyıcıları ve kundağı motorlu obüsleri içermesinin beklendiğini söyledi.

Washington ve Berlin önceki gün ABD'den Bradleys ve Almanya'dan Marders olmak üzere zırhlı araçlar sağlayacaklarını duyurmuş, ancak ayrıntı vermemişti.

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