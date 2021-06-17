ABD'den Ukrayna'ya F-16 takdimi

17. Uluslararası Arms & Security Fuarı için Ukrayna’ya intikal eden Lockheed Martin şirketi, fuar sırasında açtığı stant ile F-16V (Blok 70/72) savaş uçağını Ukraynalı yetkililere sundu.

Ukrayna’nın, 2021-2022 yılları arasında yeni savaş uçağı alımı için ihale başlatması bekleniyordu. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin 2035 strateji belgesine göre uzun vadede ihtiyaç duyulan savaş uçağı, adedi 72 ila 108 olarak ifade ediliyor. Ukrayna aynı zamanda mevcut MiG-29’larının İsrailli Elbit firması tarafından modernizasyonu üzerine de çalışıyor

Ukrayna’nın seçenekleri arasında; F-16V (Blok 70/72), Saab JAS-39 Gripen E/F, F/A 18 Super Hornet, F-15EX ve Dassault Aviation üretimi Rafale bulunuyor.

Halihazırda Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan savaş uçakları; MiG-29, Su-27, Su-25, Su-24M ve Su-24MR.

F-16V

Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-16V Blok 70, birçok yapısal yükseltmeyi içeren en gelişmiş F-16 konfigürasyonudur. APG-83 AESA radarı, otomatik GCAS, hassas GPS gibi gelişmiş yeteneklere sahip olan F-16V, yüksek durumsal farkındalığa sahiptir. İlk uçuşunu 2015 yılında gerçekleştiren ve yakın geçmişte geliştirme faaliyetlerini tamamlanan F-16V, birçok ülkenin radarına girmiş durumda.

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