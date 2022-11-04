  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş yatırım aracına dikkat çekti: Çok ucuz dedi, tarih verdi! Dolar, altın fiyatları yükselecek mi?

İstanbullular dikkat! İETT otobüs hatları ve güzergahları değişiyor

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var! Bunları mutlaka konuşmalıyız

Seçim kampanyasına ‘dijital damga! AK Parti'den yeni yol haritası

ABD'den flaş F-16 açıklaması: Türkiye için çalışıyoruz

ABD'den 8 'F-16 Block 70' tipi savaş uçağı: Değeri 1 milyar 296 milyon dolar! Yeni F-16 alacak

6'lı masa büyük yol katetti! "Yazı fontu, satır aralığı, köşe boşlukları belirlendi"

Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu Londra'da bakın kimle görüştü! "Her şey güzel olacak" notuyla paylaştı
Dünya ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek silah ve ekipman yardımı yapacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 20:48:00 -
ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

Pentagon'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 400 milyon dolarlık paketin, acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, yardım paketinde, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.

İspanya, daha önce Ukrayna'ya HAWK füzelerini vermişti. ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak."

ABD Ukrayna'ya, USAI kapsamının yanı sıra Başkanlık Kararnamesi ile ABD ordusunun envanterinden de silah sağlıyor.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23