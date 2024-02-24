ABD'den Ukrayna'ya devrim niteliğinde işler: hataya göz kırpan tehlikeli sevkiyat ortalığı karıştırdı! Açıklaması

ABD’nin Ukrayna’ya Kırım’ın iç bölgelerini vurabilecek menzile sahip füzeler göndereceği bildirildi.

Kimliğinin paylaşılmamasını isteyen ABD’li yetkililer, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından NBC’ye Washington’ın Kiev’e uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACM) göndermeyi planladığını belirtti.

ABD, Ukrayna’ya ekimde kısa ve orta menzilli ATACM göndermiş, Kiev yönetimi de bunların Rusya sınırlarına saldırı amaçlı kullanılmayacağını taahhüt etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise füze tedarikine tepki göstererek ABD’nin “stratejik hata yaptığını” savunmuştu.

Uzun menzilli ATACM’lerin misket bombası taşıyabildiği ve 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurabildiği aktarıldı.

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Yetkililer, ABD’nin uzun menzilli balistik füze stokunun sınırlı olduğuna ve bunların yerini doldurabilecek ATACM’ler satın alınması için finansman sağlanmadan sevkıyatın yapılmayacağına işaret etti. Dolayısıyla füzelerin gönderilmesi, ABD Kongresi’nin Ukrayna için 60 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylamasına bağlı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senato, geçen hafta Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a gönderilmesi planlanan toplamda 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı. Ancak paketin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.

Yetkililer, paketin onaylanması halinde ATACM’lere ek olarak Ukrayna’ya obüs ve mühimmat gönderileceğini de söyledi.

Diğer yandan Washington yönetiminin, NATO müttefiklerinden cephaneliklerindeki ATACM’leri Ukrayna’ya göndermesini talep edebileceği de belirtildi.

ABD’nin bunun karşılığında müttefiklere kendi stokundan ATACM gönderme garantisi vereceği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Almanya’nın Münih şehrinde hafta sonu düzenlenen güvenlik zirvesinde uzun menzilli füzeler için taleplerini yinelemişti.

Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la görüştüğünü ve uzun menzilli ATACM taleplerini ilettiğini söyleyerek “Rus işgali altındaki toprakların daha derinlerine saldırı düzenlememiz gerekiyor” demişti.