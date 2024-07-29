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Dünya ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım!
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 20:50:00 -
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım!

ABD, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından Ukrayna’ya yaklaşık 1,5 milyar dolarlık mühimmat paketini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ek güvenlik yardımının Ukrayna’nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım paketinde Ukrayna'ya hava savunma önleyicileri, roket sistemleri, topçular için mühimmat ve tanksavar silahları dahil olmak üzere temel yetenekler sağlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki güvenlik yardımının USAI fonlarından kullanıldığı, buna ABD Başkanlık yetkisi dahilinde kullanılan 200 milyon doların da dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu yardımların USAI paketinden kullanılan 20’nci, Ağustos 2021’den bu yana Pentagon envanterinden sağlanan 62’nci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI), Pentagon öncülüğünde, Rusya’ya karşı Ukrayna ordusunun daha fazla eğitilmesi, teçhizatlandırılması ve danışmanlık yapılması amacıyla yaklaşık 50 ülkenin dahil olduğu bir fonlama programı olarak yürütülüyor.
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Kaynak: AA

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