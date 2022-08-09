ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın işgaliyle mücadele eden Ukrayna'yı desteklemek için yardımlarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Rusya, Ukrayna'nın kasaba ve köylerini yok etmeye devam ediyor. Başkan Biden, ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunan Ukrayna halkını gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtti. Bu çabaların bir parçası olarak başkandan gelen yetki doğrultusunda ABD silah ve teçhizatının tek seferdeki en büyük çekilmesine izin veriyorum. Bu, 1 milyar dolara varan ve Ağustos 2021'den bu yana 18'inci olan çekiliş, Ukrayna'nın kendini savunması için ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden alınan silah, mühimmat ve teçhizatı içeriyor" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı güvenlik yardımı yaklaşık 9,8 milyar dolara ulaştı

Açıklamada, "Bu paket, Ukraynalıların kendilerini savunmak için çok etkili bir şekilde kullandıkları önemli miktarda ek mühimmat, silah ve teçhizat sağlıyor. Bu ayrıca savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sağlanan ABD güvenlik yardımını toplamda yaklaşık 9,8 milyar dolara getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve savunmasını desteklemek için hayati güvenlik yardımı sağlamada 50'den fazla ülkeden müttefikle ve ortakla birlikte çalıştığı aktarılan açıklamada, “Bu savaş uzadıkça Ukrayna ordusunun ve halkının cesareti ve gücü daha da belirgin ve olağanüstü hale geliyor. Birlikte, Ukrayna ile yakın bir şekilde istişare etmeye, savaş alanında bir fark oluşturmak ve Ukrayna'nın müzakere masasındaki nihai konumunu güçlendirmek için dikkatlice ayarlanmış ek mevcut sistemleri ve yetenekleri artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlik içerisindeyiz” denildi.

ABD, Dünya Bankası aracılığıyla Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık finansman sağladı

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Dışişleri Bakanlığının 1 milyar dolarlık güvenlik yardım paketini açıklamasından önce Dünya Bankası aracılığıyla yönetilen bir hibeyle Ukrayna hükümetine 4,5 milyar dolarlık ek mali finansman sağlandığını duyurmuştu. ABD'nin ayırdığı bu fonun savaşın etkisiyle yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ukrayna halkına mali destekte dahil olmak üzere sağlık, sosyal hizmetler ve acil durumlarda kullanılması için Ukrayna hükümetine gönderileceği belirtilmişti. USAID, dilimler halinde yapılacak ödemenin ilk olarak 3 milyar dolar ile ağustos ayında yapılacağını söylemişti.