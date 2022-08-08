ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık dev yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın gelişen muharebe alanı ihtiyaçlarını karşılamak için ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Ukrayna’ya fark yaratacak yetenekler sağlamak için çalışmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Yardım paketinin içeriği şu şekilde açıklandı:

- Daha önce sevk edilen 16 adet M142 HIMARS sistemi için belirsiz sayıda ek mühimmat,

- 75.000 adet 155mm topçu mühimmatı,

- 20 adet 120mm havan sistemi ve 20.000 adet 120mm havan mühimmatı,

- NASAMS Hava Savunma Sistemi için belirsiz sayıda ek mühimmat,

- 1000 adet Javelin omuzdan atılabilen güdümlü tanksavar ve yüzlerce AT4 tanksavar,

- 50 adet zırhlı ambulans,

- M18 Claymore anti-personel mayını,

- C4 patlayıcı, tahrip kalıpları ve tahrip ekipmanları,

- İlk yardım çantaları, bandajlar ve diğer tıbbi ekipmanlar.

Daha önce gönderileceği açıklanan ve henüz teslim edilip edilmediğine yönelik bilgi bulunmayan NASAMS hava savunma sisteminin, Ukrayna’daki varlığı da yapılan bu açıklama ile birlikte doğrulanmış oldu.

Ukrayna, Rusya ile süren savaşta topçu unsurlarını çok yoğun şekilde kullanıyor. Şu ana kadar Ukrayna Ordusu için savaştaki ana unsurlar, topçu sistemleri oldu denilebilir. Rusya tarafı da benzer şekilde topçu sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Ancak Ukrayna’nın ABD’den tedarik ettiği silah tespit radarları ve güdümlü mühimmatlar, hem hedef tespiti hem de tespit edilen hedefin hassas şekilde vurabilmesi için etkin rol oynuyorlar.

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