  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yüzlü şerefsizler

Dalga dalga yayılmalı! Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

Habertürk canlı yayınında büyük skandal! Mehmet Akif Ersoy çılgına döndü

İsrail-Hamas savaşıyla ilgili Abdullah Ağar'dan Türkiye uyarısı! Şok detayı açıklayıp yetkililere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak

Şahin gibi gören gözler için 6 besin! Havuçtan bile güçlü kara lahana etkisi

TBMM'de gündem İsrail-Filistin çatışması

Ruble değer kaybetti Putin döviz satma zorunluluğu getirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkere kararına şehit ailelerinden tepki: ‘CHP terörle omuz omuza’

MHP'den Saadet partisi hamlesi! Bahçeli öyle bir şey yaptı ki Temel Karamollaoğlu arayıp teşekkür etti
Dünya ABD'den "Ukrayna'nın finansmanında ipin ucuna geliyoruz" açıklaması
Dünya

ABD'den "Ukrayna'nın finansmanında ipin ucuna geliyoruz" açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-12 12:45:00 -
ABD'den "Ukrayna'nın finansmanında ipin ucuna geliyoruz" açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby "Ukrayna'nın finansmanı konusunda ipin ucuna geliyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby "Ukrayna'nın finansmanı konusunda ipin ucuna geliyoruz" dedi.

ABD, Ukrayna yardımları bitirmeyi düşünüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı basın açıklamasında Ukrayna meselesinin artık ipin ucunda olduğunu ifade etti. ABD bu sefer gözünü İsrail'e dikmiş durumda. Kaynaklarını oraya aktarmak istiyor.

Kirby'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ancak yakın vadede hem Ukrayna hem de İsrail için ödeneklerimiz ve yetkilerimiz var. Ancak ipin ucundayken uzun vadeli destek sağlamaya çalışmak istemezsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ve Ukrayna'da - Ukrayna finansmanı konusunda - ipin ucuna yaklaşıyoruz. Yani bugün 200 milyon dolar açıkladık ve bu yardımı elimizden geldiğince devam ettireceğiz ama bu süresiz olmayacak.

Peki, aceleci davranıyor muyuz? Kesinlikle evet. Size takvim üzerinde kesin bir tarih veremem."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23