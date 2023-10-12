ABD'den "Ukrayna'nın finansmanında ipin ucuna geliyoruz" açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby "Ukrayna'nın finansmanı konusunda ipin ucuna geliyoruz" dedi.

ABD, Ukrayna yardımları bitirmeyi düşünüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı basın açıklamasında Ukrayna meselesinin artık ipin ucunda olduğunu ifade etti. ABD bu sefer gözünü İsrail'e dikmiş durumda. Kaynaklarını oraya aktarmak istiyor.

Kirby'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ancak yakın vadede hem Ukrayna hem de İsrail için ödeneklerimiz ve yetkilerimiz var. Ancak ipin ucundayken uzun vadeli destek sağlamaya çalışmak istemezsiniz.

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Ve Ukrayna'da - Ukrayna finansmanı konusunda - ipin ucuna yaklaşıyoruz. Yani bugün 200 milyon dolar açıkladık ve bu yardımı elimizden geldiğince devam ettireceğiz ama bu süresiz olmayacak.

Peki, aceleci davranıyor muyuz? Kesinlikle evet. Size takvim üzerinde kesin bir tarih veremem."