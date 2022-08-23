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Dünya ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı!
Dünya

ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı!

ABD, Rusya'nın önümüzdeki günlerde sivil altyapıyı ve hükümet binalarını vurabileceği tehlikesi nedeniyle ülkede bulunan ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:03:00 -
ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı!

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının siviller ve sivil altyapı için devam eden bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor." denildi.

Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya'nın, başkentin de arasında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Kiev askeri yönetim idaresi, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev'de 22-25 Ağustos'ta halka açık toplantıları yasaklamıştı.

Rusya sınırında yer alan Harkiv kentinde ise 23 Ağustos'ta yerel saatle 19.00'dan geçerli olmak üzere, 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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