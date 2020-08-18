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Aktüel ABD'den Ugandalı çocuk kaçakçısı çeteye yaptırım
Aktüel

ABD'den Ugandalı çocuk kaçakçısı çeteye yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:55:48 -
ABD'den Ugandalı çocuk kaçakçısı çeteye yaptırım

İSTANBUL (AA) - ABD, Uganda'nın kırsal kesimindeki çocukları okuma vaadiyle ailelerinden kopararak ABD'li ailelere yetimmiş gibi evlatlık veren şebeke üyelerine yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ugandalı iki hakim ve iki avukata, yolsuzluk yaptıkları ve insan hakları ihlalinde bulundukları gerekçesiyle ABD’deki Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ugandalı hakim Moses Mukiibi ve Musalu Musene'nin Ugandalı avukat Dorah Mirembe ve eşi Patrick Ecobu'dan rüşvet alarak küçük çocukları yetim gibi gösterdikleri kaydedildi.

Çocukların Ugandalı ailelerden ABD'de eğitim alma vaadiyle kandırılarak alındığı ve uydurulan sahte belgelerle ABD'li ailelere evlatlık olarak gönderildiği aktarılan açıklamada, çocuklara misyonerler tarafından bakılacağı yönünde sahte vaatlerde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, yaptırım olarak bu 4 kişinin ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.


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