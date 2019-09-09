ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı konusunda yaptırımları değerlendiriyoruz, henüz bir karar vermedik." dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı konusunda yaptırımları değerlendiriyoruz, henüz bir karar vermedik." dedi. AyrıntIılar Geliyor...

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