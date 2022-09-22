  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhsan Şenocak Bedir Savaşı'ndan örnek gösterip Müslümanları uyardı!

Yunan Papaz Miçotakis'i böyle uyardı: Türklere karşı duramayız

Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığında olan teröristlere ağır darbe

Fed faiz kararını açıkladı

İngilizler, liderleri böyle aşağıladı: Bir de bilet kontrolünden geçirmişler! Vay Michel, sen ne yapıyorsun orada?

İlham Aliyev'den çok net mesaj: Hiçbir girişim bizi durduramaz

Enver Aysever'den Osmanlı açıklaması! Ermeni sözleri ise daha beter

Bir de utanmadan anlatıyor.. Merkel sömürge valisi pozlarında istemiş, Davutoğlu da söz vermiş. Ama yapamamış...

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!

ABD'den flaş açıklama: Putin'in bu sözlerini ciddiye almalıyız
Dünya ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu ve tahıl krizindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 07:53:00 -
ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin Sullivan, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Sullivan, "Tahıl anlaşmasındaki liderliğinin yanı sıra, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasındaki arabuluculuğu nedeniyle Türk hükümetine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23