ABD'den Türkiye'ye pişkin taziye

Teröristleri besleyip palazlandıran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesindeki terör saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'ye taziyelerini ileten bir mesaj yayımlayarak büyük bir pişkinliğe imza attı. Katillerin cenazede en önde olduğu gerçeğini bir defa daha hatırlatan mesajda, "Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duymaktayız. NATO müttefikimizin acısını paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.