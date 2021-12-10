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Gündem ABD'den Türkiye'ye pişkin taziye
Gündem

ABD'den Türkiye'ye pişkin taziye

PKK'yı besleyip büyüten ABD, dün terör saldırısında 3 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye'ye taziyelerini ileterek büyük bir pişkinliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:07:00 -
ABD'den Türkiye'ye pişkin taziye

Teröristleri besleyip palazlandıran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesindeki terör saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'ye taziyelerini ileten bir mesaj yayımlayarak büyük bir pişkinliğe imza attı. Katillerin cenazede en önde olduğu gerçeğini bir defa daha hatırlatan mesajda, "Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duymaktayız. NATO müttefikimizin acısını paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

 

 

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