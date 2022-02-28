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Gündem ABD'den Türkiye'ye Montrö teşekkürü
Gündem

ABD'den Türkiye'ye Montrö teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'ye, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ve Ukrayna'nın savunmasına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:39:00 -
ABD'den Türkiye'ye Montrö teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'ye, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ve Ukrayna'nın savunmasına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını kınadığını yineledi, ortaklar ve müttefikler arasında bu krize göğüs germe konusundaki dayanışma için takdirlerini dile getirdi." denildi.

Blinken'ın, Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve Bakan Çavuşoğlu'nun bu konudaki son açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan ayrıca Türkiye'ye Ukrayna'nın savunmasına, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek için teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

 

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