ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit! Haddini iyice aştı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Çinli şirketler ile yakın ilişkileri kurması durumunda Türkiye-ABD askeri ortaklıklarının zarara uğrayacağını söyledi.
S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkaran ABD, Ankara’nın iç işleri müdahil olmaya devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’dan Examiner’e verdiği röportajda, Türkiye’nin Huawei ile diğer Çinli devletlerle yakın ilişkiler kurması ABD ile askeri işbirliğinde olumsuz durumlar doğuracağını söyleyerek skandal bir çıkışa imza attı.
Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin Türkiye’de etkinliğini arttırmasının kötü sonuçlara yol açacağını öne süren Pompeo, ‘Bu durum siber güvenlik sorununa yol açtı. Türkiye, askeri ilişkiler konusunda olumsuz etkilenebilir. Bu zararlı bir durum’ ifadelerini kullandı.
ABD’li Examiner’in konuyla ilgii haberinde, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkartıldığı hatırlatıldı.