ABD'den Türkiye'ye küstah 'S-400' tehdidi!

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı açıklamada 'ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki işbirliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardığını' ifade ederek küstah tehditlerde bulundu.

Küstah ABD'li sözcü Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği için ağır sonuçlar doğuracak. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz, fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz. Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık" diye konuştu.

Sosyal medyadan vatandaş tepki gösterdi

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından ABD'li sözcüye tepki göstererek "Vız gelir tırıs gider", "Artık inceldiği yerden kopsun", "15 Temmuz darbesinin arkasındaki ABD zaten dostumuz değil", "ABD Türkiye'nin güçlenip ayağa kalkmasından rahatsız" şeklinde yorumlarda bulundu.