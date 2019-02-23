ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Parkı soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen 16 isimle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, türlü yalan ve kışkırtmalarla halkı galeyana getirip hükümeti devirme amacı taşıyan ünlü isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Birleşik Devletler, Türkiye'deki savcıların 16 sivil, medya ve iş dünyasından lider hakkındaki suçlamalarından büyük kaygı duymaktadır. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalı" ifadeleri kullanıldı. Küstah çağrı! ABD Dışişleri'nin açıklamasında, "Türkiye'yi özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi bir şekilde tutuklu bulunanları serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Müebbet istenmişti Mehmet Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından iddianame düzenlenmiş ve bu kişiler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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