ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle Osman Kavala casusluk suçundan tutuklanmıştı.

Kavala'nın CIA danışmanı Henri Barkey'le Heybeliada'da bir otelde görüşmesi ise Türkiye gündemini sarsmıştı.

Kavala'ya destek veren ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı mesajda, "Bu hafta itibarı ile Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala herhangi bir suçtan mahkum edilmeden 1000 gün gözaltında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası yükümlülüklere ve taahhütlere uymanın önemini vurguluyor. Türkiye'yi, adalet ve hukukun üstünlüğü konusundaki taahhüdüne uymaya ve davasına adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm ararken Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırıyoruz." diyerek devam eden bir davaya müdahil oldu.