ABD'den Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Uyanıklara bak sen

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Nicolas Granger'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki siyasi ayağından, bölgedeki siyasi hakimiyetini diğer gruplarla paylaşmasını istediğini belirten Özay Şendir, "Bu tüm Kürt grupları Türkiye’ye karşı birleştirme çabası mı yoksa Türkiye’ye 'Bölgede PKK bağlantılı yapıların etkinliğini azaltıyoruz, operasyon yapmanıza gerek yok' deme çabası mı, bunu zaman gösterecek" dedi. Şendir, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Nicolas Granger birkaç gündür bölgede çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bu temaslarda bugüne kadar görmediğimiz bir tablo ortaya çıktı.

ABD’li Temsilci, terör örgütünün Suriye’deki siyasi ayağından bölgedeki siyasi hâkimiyetlerini diğer gruplarla paylaşmalarını istedi.

Bu ilginç bir gelişme zira Irak’ın terör örgütü “Özerk Yönetim” adını verdiği alanlarda Kuzey’indeki Kürt siyasi yapılarla çok sayıda gerginlik yaşamış, özellikle Barzani’ye bağlı hareketlerin ofisleri kapatılmış, medya kuruluşları saldırıya uğramıştı.

Terör örgütünün Suriye’deki siyasi ayağı sadece diğer Kürt grupların değil bölgedeki Hıristiyan nüfusun siyasi hareketi Demokratik Asuri Örgütü’nün ofisini de kapatmıştı.

Bugüne kadar bölgede kendisinden başka bir siyasi yapılanmayı silah zoruyla engelleyen PKK bağlantılı PYD’ye göz yuman ABD, şimdi bir başka adım atmaya çalışıyor.

Bu tüm Kürt grupları Türkiye’ye karşı birleştirme çabası mı yoksa Türkiye’ye “Bölgede PKK bağlantılı yapıların etkinliğini azaltıyoruz, operasyon yapmanıza gerek yok” deme çabası mı, bunu zaman gösterecek.

Terör örgütünün Suriye ayağına verilen ağır silahların namluları Türkiye’ye dönük oldukça ABD’nin siyasi mühendisliği bir işe yaramayacak ama Washington’ın masayı yeniden kurmaktaki amacını yakından takip etmemiz şart."