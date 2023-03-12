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Medya ABD'den Türkiye'ye karşı alçakça plan! Görüyor musun sen şunları
Medya

ABD'den Türkiye'ye karşı alçakça plan! Görüyor musun sen şunları

İsmet Özçelik, ABD'nin Türkiye'deki seçimlere yönelik kirli planlarını köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 10:23:00 -
ABD'den Türkiye'ye karşı alçakça plan! Görüyor musun sen şunları

İsmet Özçelik, ABD'nin Türkiye'deki seçimlere yönelik kirli planlarını köşesine taşıdı. Son bir haftada yaşananların her şeyin ortada olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) ABD Başkanı Biden…

Seçilmeden önce açık konuştu.

Özetle, “Türkiye’de iktidarı değiştireceğiz.
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Bunu darbeyle değil seçimle yapacağız.

Muhalefete destek vereceğiz” demişti.

Seçildikten sonra da buna uygun hareket ediyor.

Altılı Masa’nın kurulması da bu planın parçası.

SON OLAYLAR

Son bir haftada yaşananlar…

Her şey ortada.

Önce Batılı yayın organlarında tehditler.

İşi “kan banyosu”na kadar vardırdılar.

“Kundakçı, diktatör…” diye kapaklar yaptılar.

Kurdukları masada kriz çıkınca,

ABD seçime doğrudan müdahale etti.

Hem de herkesin gözü önünde.

Arkasından da demokrasi nutuklarına başladı.

ABD’nin yanındaysan demokratsın.

ABD’ye karşıysan diktatör.

ABD’nin demokrasi ölçüsü,

ABD çıkarlarına sadakat.

A PLANI

ABD Türkiye’de çoklu oynuyor.

A, B, C planları var.

A Planı “Biden tayfasını” iktidara getirmek.

Birkaç yıldır buna uğraşıyor.

Ama sonuçtan emin değil.

Hesabı bir türlü tutturamıyor.

Bu nedenle B planını da ihmal etmiyor.

B PLANI

Peki ABD’nin B planları ne?

Kısaca anlatayım:

ABD bir yandan Altılı Masa için çalışıyor.

Kazanamaması ihtimalini de unutmuyor.

AK Parti içinde de faaliyette.

Altılı Masa ile tehdit ederek,

AK Parti içindeki Amerikancıları öne çıkarıyor.

Onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı,

“NATO’nun isteklerini kabul edelim.

Amerika’yı frenleyelim.

Seçim sürecini böyle atlatalım.

ABD bizimle yola devam eder” diye ikna etmeye çalıyor.

Masa dağılınca hemen atlamışlardı.

“Altılı Masa dağıldı.

Artık ABD bizi kabul etmek zorunda” demişlerdi.

ABD, Masa’yı yeniden yapıştırdı.

Şimdi aynı ekip,

“ABD’ye taviz verip anlaşmamız lazım.

Aksi halde seçimi kazanamayız” görüşünü pompalıyor.

(...) Oysa ki gerçek olan şu:

ABD kararını vermiş.

Biden da açıkça ifade etti.

“Erdoğan’ı indireceğiz.”

ABD derin devletinin yayın organlarında…

Hazırladıkları raporlarda bunu yüzlerce kez yazdılar.

ABD’ye taviz vermek,

ABD’nin planlarını kolaylaştırır.

Türkiye’yi yalnızlaştırır.

Kolay lokma yapar. (...)"

 

 

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