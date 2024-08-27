ABD'den, Türkiye'ye karşı alçak hamle! Vay utanmazlar vay

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Türkiye ile Irak’ın terörle mücadele anlaşmasını imzaladığı günlerde Kuzey Irak’ta yapılan gizemli bir toplantının dikkat çektiğini belirtti. Çekirge, toplantıda Barzani ve ABD’li komutan Leahy'nin baş başa görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu durumu ABD'nin Türkiye'ye karşı bir hamlesi olarak yorumlayan Çekirge, Barzani’nin koalisyon güçlerine övgü dolu sözlerini de aktardı. Çekirge, bu gelişmenin ABD’nin bölgede aktif bir şekilde varlığını sürdüreceğini gösterdiğini belirtti. İşte Fatih Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü:

"Türkiye ile Irak’ın “Askeri, Güvenlik İşbirliği ile Terörle Mücadele Zaptı”nı imzaladığı günlerde; Irak’ın kuzeyinde bir başka toplantı yapılıyor.

Askeri ve sivil heyetler karşı karşıya oturmuşlar.

Ve baş koltuklarda iki isim...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani...

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Ve DEAŞ’a karşı Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye Komutanı Albay Kevin Leahy...

Şaşırtıcı değil mi?

Türkiye bölgede teröre karşı Irak hükümetiyle askeri işbirliği anlaşması imzalıyor.

Ama müttefiki ABD’nin komutanı, bölgesel yönetimin başkanı ile ayrı bir “işbirliği” toplantısı yapıyor.

Peki bu durumu nasıl yorumlayacağız?

Barzani’nin görüşmeden sonra koalisyon güçlerini överek yaptığı şu açıklamaya ne demeli?

“Kürdistan bölgesi, peşmerge güçlerini birleştirmeye ve reformları gerçekleştirmeye kararlıdır.”

Bu gelişmeyi en basit şekilde şöyle yorumlayabilirim:

"Türkiye ile Irak’ın imzaladığı anlaşmaya karşı ABD ‘buradayım’ demektedir." (...)"

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