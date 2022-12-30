ABD'den Türkiye'ye akılalmaz Esed çağrısı: Sakın bunu yapmayın

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Moskova’da dün yapılan Türkiye-Esed rejimi-Rusya görüşmesiyle ilgili VOA Türkçe’ye gönderdiği açıklamada, “Devletlere, Esed rejiminin son 10 yıl içinde Suriye halkına uyguladığı zulmü dikkatle değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü VOA Türkçe’nin konuyla ilgili sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Bu konuda politikalarının değişmediğini belirten sözcü, "ülkelerin ilişkilerini geliştirmelerini ve zalim diktatör Beşar Esed’e eski gücünü kazandırmak için desteklerini ifade etmelerini desteklemediklerini" söyledi.

Türkiye, Esed rejimi ve Rusya arasında üçlü görüşmelerin yapıldığına dair haberleri gördüklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Devletleri, Esed rejiminin son on yılda Suriye halkına uyguladığı zulmü ve rejimin, Suriye halkının hayat kurtarıcı insani yardıma ve güvenliğe erişimini engellemeye devam etmesini dikkatle değerlendirmeye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamada, "Suriye halkı yaklaşık 12 yıldır süren savaşın acısını çekmeye devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüme yönelik desteğimiz sürüyor. Kalıcı bir siyasi çözümün ulaşılabilir olmasını sağlamak için müttefiklerimiz, ortaklarımız ve BM ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye ile Esed rejimi arasında 11 yıl sonra ilk resmi temas için dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.